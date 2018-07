Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Instrutor de surf que matou colega na Lourinhã fica em prisão preventiva

A vítima terá entrado já cadáver na urgência.

Por Lusa | 20:53

O Tribunal da Lourinhã decretou esta quinta-feira prisão preventiva para o instrutor de surf que, na terça-feira, esfaqueou até à morte outro colega nas arribas da praia de Paimogo, no mesmo concelho, disse fonte ligada à investigação.



O alegado homicida, que não prestou declarações ao Juiz de Instrução Criminal e não confessou até agora o crime, vai aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Leiria.



Na terça-feira, o homem, de 31 anos e residente no Baleal, em Peniche, esfaqueou outro seu colega instrutor de surf, residente na Lourinhã, nas arribas da praia de Paimogo, neste concelho do distrito de Lisboa.



Segundo a mesma fonte, ambos já tinham sido amigos e haveria desavenças entre os dois.



Depois do crime, colocou a vítima dentro da sua viatura e transportou-a até à urgência de Peniche do Centro Hospitalar do Oeste, onde ficou à espera e se entregou à PSP, que o deteve.



Uma testemunha, que disse ter presenciado o homicídio, fez queixa na GNR da Lourinhã.



Os militares deslocaram-se ao local e vieram a apreender a arma branca, abandonada nas arribas.



A investigação do crime está entregue à Polícia Judiciária.