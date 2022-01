"O João usou o nome verdadeiro quando fez a reserva do quarto. Foi assim que a polícia o encontrou aqui." As palavras são de Alfred Mabonde, gerente do Hotel Forest Manor Guest House, em Durban, na África do Sul, onde João Rendeiro foi detido há pouco mais de um mês. Eram seis da manhã, do dia 11 de dezembro, quando dois agentes da Interpol bateram à porta do quarto do ex-banqueiro.