Investidos 10,5 milhões nos portos algarvios

Portimão, Olhão, Baleeira, Albufeira, Alvor, Fuseta, Culatra e Santa Luzia vão ser alvo de intervenções.

Por José Carlos Eusébio | 08:19

O Governo, através da Docapesca, prevê gastar, até ao final de 2021, cerca de 10,5 milhões nos portos algarvios. Estão em causa obras de beneficiação em instalações portuárias, modernização de lotas e aquisição de novos equipamentos.



O plano de investimentos contempla, para este ano, o valor de 2,9 milhões de euros, com destaque para obras em Tavira - a reabilitação da lota, orçada em 400 mil euros, e que arrancou ontem, e a dragagem do rio Gilão, que terá um custo idêntico e deverá avançar este mês - e ainda a construção de um novo cais para embarcações marítimo-turísticas, na ilha de Tavira, com um custo superior a meio milhão de euros.



"São investimentos há muito necessários e que já estavam planeados", refere ao CM Jorge Botelho, presidente da autarquia tavirense, adiantando que estas obras permitirão "dar melhores condições aos pescadores" e também "às embarcações marítimo-turísticas, atividade que tem registado um aumento".



Em relação ao período de 2019-2021, está em causa um investimento total de 7,6 milhões de euros. O porto de Portimão é um dos prioritários, estando programadas, entre outras obras, a reabilitação do cais de descarga, a pavimentação da rede viária e pedonal, bem como o ordenamento de tráfego.



Já no porto de Quarteira serão gastos mais de 1,3 milhões de euros, com realce para a reabilitação total do edifício da lota. No porto de Olhão serão investidos quase um milhão de euros em diversas intervenções, e na Baleeira (Sagres) 1,1 milhões estão reservados para a requalificação das pontes-cais do porto.



O plano de investimento para os próximos três anos prevê ainda intervenções nos portos de Albufeira, Alvor, Fuseta, Culatra e Santa Luzia.