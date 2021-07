As autoridades que investigam Proença de Carvalho, por fraude fiscal e branqueamento de capitais - depois de ter sido detetada uma aplicação financeira de 11 milhões de euros no Luxemburgo -, suspeitam da ocultação de rendimentos obtidos pelo advogado em diversas regiões do nosso país.Na mira dos investigadores estão empresas sediadas em Ferreira do Alentejo, Beja e Lisboa, entre as quais a Empresa Agrícola do Freixo S.A., cuja administradora é a mulher de Proença de Carvalho.