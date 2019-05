António Marques foi diagnosticado com cancro do pulmão e morreu sem começar a fazer quimioterapia

Homem lutava contra doença grave e mortal mas teve de esperar por um exame mais tempo do que o recomendado.

Por Diana Santos Gomez | 21:20

Há doentes com cancro em Portugal que não são tratados por uma questão de dinheiro.



António Marques, diagnosticado em janeiro com cancro do pulmão, morreu sem começar a fazer a quimioterapia. O homem de 61 anos lutava contra uma doença grave e mortal, mas teve que esperar por um exame sete vezes mais tempo do que o recomendado.

O caso aconteceu no início deste ano no Hospital de Portimão. A mulher de António sente que a forma como o caso foi tratado impediu que a família pudesse despedir-se do marido de uma forma digna.



O Investigação CM sabe que este não é um caso isolado e há mais doentes que já passaram pelo mesmo pesadelo que deixa de rastos também as famílias.



A equipa de investigação do CM ouviu mais de 20 horas de entrevistas gravadas.