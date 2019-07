A 'Reta da Coina' é um lugar conhecido de prostituição na zona do Barreiro. Dezenas de mulheres estão todos os dias na estrada e pedem 20 euros por dez minutos de sexo. São agredidas e perseguidas por homens que dizem ser os donos do local, sendo que um dos quais está preso.

No mapa esta estrada chama-se Avenida 10 de junho, mas na boca do povo é conhecida por Reta da Coina, uma zona de prostituição, à luz do dia, à vista de todos.

São perto de tres quilometros onde mais de 20 mulheres, em média, todos os dias vendem o corpo. Não há conversa. É o mínimo indispensável. Quem por aqui passa sabe o que são estas cadeiras espalhadas ao longo da Reta da Coina.



São os lugares, muitas vezes marcados, onde estas mulheres passam o dia e chegam bem pela manhã. Pelas 9h00 ou 10h00 já é possível encontrar quem faça sexo em troco de dinheiro. O cliente chega e começa por perguntar os preços.

Os preços não variam, rondam os 20 euros para uma relação sexual de dez minutos. Há quem arrisque a ir para um hotel da zona, mas é raro estas mulheres arriscarem entrar no carro com desconhecidos e prefiram fazer de portas abertas.



Os relatos de agressões sao comuns nesta zona. As mulheres dizem que há homens que aparecem com armas para ameaçar ou apenas para abusar delas.