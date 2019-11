Construção de barragens no Tâmega obriga famílias a viver em contentores

No Investigação CM desta segunda-feira vamos conhecer as vidas de famílias obrigadas a sairem das casas pela construção de três barragens no Rio Tâmega.



Só em Ribeira de Pena, 43 casas vão ser engolidas pela água e uma aldeia do concelho, Ribeira de Baixo, vai mesmo desaparecer do mapa.





Os moradores têm de abandonar os locais onde viveram toda a vida e onde esperavam morrer. Algumas famí...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />