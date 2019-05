Empresas mineiras aproveitam fogos para conseguirem terrenos para extrair lítio

As empresas interessadas na exploração do lítio em Portugal estão a aproveitar as regiões destruídas pelos grandes fogos de 2017. Este é o tema da Investigação CM desta quarta-feira.



As zonas dos pedidos de prospeção coincidem com as áreas ardidas em vários locais do País, como na Serra da Argemela, na Covilhã.

As causas deste incêndio nunca foram explicadas. A única certeza é de que a origem foi, no mínimo, estranha.

Os efeitos da prospeção de lítio são visíveis e deixam perceber as dimensões das zonas exploradas. As minas a céu aberto são visíveis a quilómetros de distância.

Os rasgos, os degraus e as escavações feitas pelas empresas para procurar os melhores locais para instalar as zonas de exploração de lítio estão bem desenhados na paisagem.

À medida que as áreas afetadas vão sendo identificadas, as preocupações aumentam. O modo de vida, a forma de ganhar o sustento de cada dia também será afetado.