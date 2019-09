Falta de segurança deu duas horas aos assaltantes para roubarem armas em Tancos

O assalto à base militar de Tancos durou cerca de duas horas. Nenhum guarda se apercebeu. Um assalto de tal forma tranquilo, com pormenores que envergonham a estrutura militar.

Este foi aliás um dos motivos que levou a que a PJM não permitisse que a PJ fizesse perícias e percebesse que as falhas de segurança comprometiam efetivamente a segurança do Estado.

O roubo do armamento aconteceu, de acordo com a acusação do Ministério Público, a 28 de junho de 2017. Os assaltantes invadiram o Paiol de Tancos por volta das 02h00. Durante as duas horas em que estiveram no interior do complexo, os assaltantes fizeram cinco a seis percursos de ida e volta, de cerca de 500 metros, entre os paióis 14 e 15 e as viaturas situadas no exterior da base. Tudo sem qualquer percalço ou sem que tenham sido avistados por qualquer guarda da base.

Estas deficiências na segurança do complexo militar facilitaram a entrada do grupo de assaltantes, que aproveitou um buraco existente na vedação exterior.

A entrada dos oito assaltantes (um elemento ficou a vigiar as viaturas no exterior) decorre mesmo em frente a uma torre de guarda degradada, sem qualquer militar no seu interior.