Fortuna de Ricardo Salgado ascende a 1200 milhões de euros

No dia em que Ricardo Salgado foi ouvido pelo juiz Ivo Rosa no âmbito da Operação Marquês, o Investigação CM revela documentos que mostram a fortuna escondida do ex-banqueiro: mais de mil milhões de euros. É dinheiro que está numa offshore de Salgado e da mulher com sede no Panamá.

Os documentos foram enviados pelas autoridades judiciárias da Suíça para o processo da Operação Marquês, no qual o banqueiro foi acusado de ter corrompido o antigo primeiro-ministro José Sócrates.

O valor da fortuna de Salgado é referido em documentos do Credit Suisse relativos à identificação dos beneficiários finais da Savoices: Salgado é apontado como o primeiro beneficiário final dessa offshore, cuja sede era no Panamá, e a mulher, Maria João, é indicada como segundo beneficiário final.

Nesses documentos, que são classificados apenas para uso interno, o Credit Suisse indica que a fortuna global estimada de Salgado ascende a 1200 milhões de euros. A data desta avaliação não é referida, mas tudo indica que terá sido feita entre 2009 e 2012. Neste período temporal, a Savoices manteve uma conta bancária aberta no Credit Suisse.

Os documentos referem também a proveniência da fortuna de Salgado: "A origem dos fundos provém, essencialmente, da sua atual atividade profissional, com um rendimento estimado em 15 milhões de euros [por ano]. Uma parcela significativa do seu rendimento é gerado por dividendos da sua participação nas empresas do Grupo [Espírito Santo]". Na identificação do perfil da mulher de Salgado, indica-se que a sua riqueza "provém da atividade e da fortuna do seu marido".

Através do assessor, o CM questionou Salgado sobre o valor da sua fortuna referido nos documentos do Credit Suisse, mas o banqueiro escusou fazer comentários. Já, segundo fonte próxima de Salgado, o montante indicado está relacionado com a avaliação do BES e do GES e não com o património pessoal do banqueiro.