Golas distribuídas nas zonas em risco de incêndio são altamente sensíveis ao fumo

As golas distribuídas as populações em zonas de risco de incêndio são altamente sensíveis ao fumo e isso é fácil de provar. Qualquer chama, por mais pequena que seja, consegue destruir o tecido que deveria proteger as pessoas.

O perigo é maior porque ao mesmo tempo que arde pode pegar-se à pele. Vamos começar por ver o que acontece exatamente quando este tecido e colocado junto ao fogo.

A experiência não deixa margem para duvidas. A gola para o povo fugir do fogo não aguenta nem cinco segundos perto de uma pequena chama, como por exemplo a deste isqueiro. O tecido desfaz-se facilmente e em contacto com uma pequena fagulha arde rapidamente e pode colar-se a pele. Os problemas e defeitos destas golas que nos custaram, a nos contribuintes, mais de cem mil euros não ficam por aqui.

O tecido das golas é visivelmente fino e a etiqueta não engana. Cem por cento poliéster e diz-se fabricada em portugal. Estão de norte a sul do pais e às populações onde foram distribuídas foi dito que se deve colocar no pescoço e depois tapar a boca e o nariz. Assim poderiam fugir de um incêndio e proteger-se do fumo. Mas afinal não é bem assim.

Mas o maior problema é mesmo a pouca ou nenhuma resistência ao fogo. É certo que a gola não serve para o combate às chamas mas quando um incêndio está por perto, durante a fuga, é muito provável que haja pequenas labaredas à nossa volta como se ve nas imagens que nos habituamos a observar na televisao.



E contra isso, este tecido, de nada serve.