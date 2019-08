Há novos dados sobre o misterioso desaparecimento de João Marinho

No Investigação CM desta sexta-feira revelamos-lhe novos dados sobre o desaparecimento de João Marinho.



A PJ não afasta qualquer tese. Crime, acidente, rapto ou suicídio. O caso continua aberto, mas há muitos poços que ainda não foram alvo de buscas e o Investigação CM esteve junto a um deles.



São dois meses sem respostas. No dia em que João Marinho fez 74 anos, a 27 de julho, não houve bolos, nem velas. Houve apenas a angustia da família que continua sem saber o que aconteceu.



O Investigação CM revela em que fase está o inquérito do caso e os que passos foram dados para encontrar o idoso.