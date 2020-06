Luto sem fim: Lucinda perdeu o único filho durante o curso de Comandos em 2016

Lucinda vive num luto sem fim. Perdeu o único filho durante o curso de comandos em setembro de 2016. Passaram-se quase quatro anos e a dor, continua. Lucinda e o pai de Dylan separaram-se a seguir à morte do filho. Ficaram com as vidas destroçadas. Ainda hoje o quarto de Dylan continua como ele o deixou. Até as fardas permanecem nos cabides. A mãe não larga a campa do filho.

Esta mãe vai dia sim dia não ao cemitério. Percorre mais de uma dezena de quilómetros. Lucinda disse ao Investigação ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento