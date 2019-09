'Máfia das Rendas' volta a atacar em Portugal. Conheça as histórias das vítimas

No Investigação CM desta sexta-feira vamos continuar a desmascarar os burlões da 'Máfia das Rendas': uma máfia internacional, denunciada pelo Correio da Manhã, que continua a provocar vítimas dia após dia.



Em Portugal são centenas as pessoas que caem no esquema e que perdem milhares de euros para estes burlões. Criminosos que atuam no anonimato da Internet e que se aproveitam do desespero dos portugueses que procuram casa a preços acessíveis numa altura em que o mercado imobiliário pratica preços exorbitantes.



Publicam anúncios falsos de arrendamento na Internet e burlam quem procura casa, num esquema altamente lucrativo e que raramento se vê a braços com a Justiça. Recebemos várias denúncias depois de termos desmascarado esta máfia. Esta noite damos voz às vítimas que procuraram o Investigação CM.



Diogo perdeu 800 euros. À semelhança de tantas outras vítimas no país, pagou para reservar uma casa que, na verdade, não era propriedade do burlão. Aliás, nem sequer existe. Diogo fez queixa às autoridades. Já passaram dois anos. O dinheiro que perdeu, nunca voltou a vê-lo.

Também António foi vítima da 'Máfia das Rendas'. Este é um conhecido agente imobiliário da zona do Alentejo e tem excelentes referências na Internet. A máfia das rendas sabia disso. Decidiu por isso roubar e usar a identidade de António para atrair vítimas para o esquema de burla com arrendamento de casas que não existem.