O misterioso desaparecimento de João Marinho em Azeitão

João Marinho desapareceu sem deixar rasto. No dia 9 de junho, num domingo, saiu de casa para dar uma caminhada e nunca mais foi visto.



As buscas começaram no dia seguinte mas até agora nada. No 'Investigação CM' desta quinta-feira mostramos-lhe a reconstituição dos últimos passos de João Martinho e o perfil deste homem de 73 anos.





João Marinho saiu da casa de fim-de-semana, em Brejos de Azeitão, no dia 9 de junho pouco depois das 9h00.Vestido levava um polo, uns calções azuis escuros e calçava uns mocassins. Deixou para trás os óculos graduados e o telemóvel.Foi a casa da prima, a pé. Este foi caminho terá percorrido. Quis saber se Tó, o primo, estava em casa.O objetivo era caminharem juntos, como habitualmente acontecia.