Tia do amante de Rosa Grilo: "Ela veio destruir completamente a vida dele"

O Investigaçãofalou em exclusivo com a tia de António Joaquim.Esta mulher, que optou pelo anonimato, acredita na inocência do amante de Rosa Grilo e pede à viúva do triatleta que conte toda a verdade: "Se ela gosta tanto dele como faz crer às pessoas, é altura de ela dizer a verdade".Ele "falhou no dia em que reencontrou aquela senhora porque ela veio destruir completamente a vida dele", conta aoA tia conta que vai visitar António Joaquim à prisão e que ele está "revoltado"."Está triste, chora", acrescenta.