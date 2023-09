A Polícia Judiciária de Lisboa espera terminar até ao final deste ano a investigação ao caso da bebé Maria Pilar, a menina de dois anos que morreu, a 6 de maio de 2021, esquecida na cadeirinha do carro dos pais, à porta de casa, na Avenida Miguel Bombarda, em Lisboa.





A mãe é a principal visada. Saiu de casa com os três filhos para os ir levar à escola, mas só deixou os dois mais velhos. Regressou a casa para trabalhar (estava em teletrabalho) e nem reparou que a filha mais nova dormia na cadeirinha, atrás do lugar do condutor. Sete horas depois, o marido deu com a filha morta. Além da investigação criminal ao óbito, que pode levar a uma acusação pelo crime de negligência, osabe que a Segurança Social avalia a tutela dos outros dois filhos do casal.