Árbitro violentamente agredido durante jogo de futebol de infantis na Madeira

A PSP foi chamada a intervir na manhã deste sábado, para travar diversas situações de agressão ocorridas no jogo de futebol do escalão de infantis entre o Juventude Atlântico Clube e o Bairro da Argentina, disputado num complexo desportivo no Funchal.

O jogo teve de ser interrompido, quando o resultado estava em 7-5 a favor do Juventude Atlântico Clube.

Foram feitas diversas filmagens aos momentos de violência, com testemunhas a referirem agressões ao árbitro da partida. O mesmo teve de ser mesmo assistido no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O clube ‘Bairro da Argentina’, originário do concelho da Câmara de Lobos, nega que as agressões tenham vindo do lado dos seus responsáveis. No entanto, diz já ter lançado um inquérito interno.



Reveja o momento: