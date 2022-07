A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa foi chamada a investigar um incêndio deflagrado ao final da tarde de sexta-feira, no interior do Belas Clube de Campo, em Sintra, e que foi apagado por seguranças daquele empreendimento. As chamas, ao que apurou o CM, terão sido ateadas com recurso a um sapato, contendo feno no interior, e que foi ateado e arremessado para uma zona de vegetação seca.









