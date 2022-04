IPMA prolonga avisos de mau tempo nos Açores até segunda-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prolongou até segunda-feira os avisos amarelos e laranja decretados para os Açores, que começam esta sexta-feira devido à precipitação, agitação marítima e vento em todo o arquipélago.

Nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso laranja de vento forte está previsto para o período entre as 15h00 locais (16h00 em Lisboa) e as 21h00 desta sexta-feira, vigorando no mesmo nível para a agitação marítima entre as 00h00 e as 18h00 de domingo.

Quanto ao aviso laranja para as ilhas do grupo Central (Faial, Terceira, São Jorge, Pico e Graciosa), diz respeito ao vento e abrange o período entre as 18h00 desta sexta-feira as 03h00 de sábado.

Nestas ilhas do grupo Central, há ainda aviso Amarelo para agitação marítima entre as 00h00 de domingo e as 00h00 de segunda-feira.

Há também outro aviso amarelo, para vento, entre as 15h00 e as 18h00 desta sexta-feira e entre as 03h00 e as 06h00 de sábado.

Devido à chuva por vezes forte, estas cinco ilhas estão também sob aviso amarelo entre as 18h00 desta sexta-feira e as 09h00 de domingo.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria, há avisos amarelos para "precipitação por vezes forte", entre as 03h00 de sábado e as 00h00 de domingo.

O IPMA colocou também estas ilhas sob aviso amarelo devido ao vento, entre as 00h00 e as 09h00 de sábado, e à agitação marítima, entre as 06h00 de domingo e as 00h00 de segunda-feira.

Além dos alertas laranja, o grupo Ocidental vai estar sob aviso amarelo devido à chuva forte entre as 15h00 desta sexta-feira e as 00h00 de domingo.

O vento forte deixa as ilhas das Flores e do Corvo sob aviso Amarelo entre as 12h00 e as 15h00 desta sexta-feira, e entre as 18h00 desta sexta-feira e as 00h00 de domingo.

Devido à agitação marítima, o IPMA colocou estas ilhas sob aviso amarelo entre as 15h00 desta sexta-feira e as 00h00 de domingo, e entre as 18h00 de domingo e as 00h00 de segunda-feira.