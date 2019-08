Irlanda apreende barco português ao largo de Cork

Um navio da Marinha irlandesa detetou uma embarcação portuguesa a cometer infrações relacionadas com a captura de peixe em águas daquele país, ao largo de Cork. A embarcação acabou por ser acompanhada até ao porto de Castletownbere, onde o caso foi entregue às autoridades locais.A Marinha não divulgou quais as infrações detetadas, ao intercetar o barco 200 milhas a sul de Fastnet Rock.A embarcação portuguesa, com cerca de 10 tripulantes, acabou por ser escoltada até ao porto mais perto. O barco poderá seguir viagem após o pagamento de coimas.