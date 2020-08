Irmão de idosa morta lamenta "justiça cega"

Oito anos após a morte de Filomena Gonçalves, de 80 anos, assassinada em Coimbra com pelo menos 14 tiros consecutivos, o crime continua sem culpados. A família não se conforma com o desfecho do caso. Ana Saltão, inspetora da Polícia Judiciária, foi acusada de matar a avó do marido, mas acabou por ser absolvida.