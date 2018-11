Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãos confessam assalto à mão armada a gasolineira em Oliveira de Azeméis

Arguidos fizeram uma confissão "integral e sem reservas" dos factos que constavam da acusação.

08.11.18

Dois irmãos de 31 e 33 anos suspeitos de terem assaltado à mão armada há dois anos uma gasolineira em Oliveira de Azeméis confessaram esta quinta-feira, no Tribunal da Feira, a autoria do crime.



No início do julgamento, os arguidos fizeram uma confissão "integral e sem reservas" dos factos que constavam da acusação.



O tribunal acabou por dispensar as testemunhas de acusação e prosseguiu para as alegações finais, tendo agendado a leitura de acórdão para a próxima terça-feira.



Os arguidos, atualmente presos, um a cumprir pena e outro em preventiva, foram condenados no mês passado no Tribunal de Aveiro a oito anos de prisão por vários assaltos à mão armada a gasolineiras e cafés em Águeda e Albergaria-a-Velha e antes já tinham sido condenados a três anos e nove meses de prisão efetiva por outro assalto a uma gasolineira.



No processo que começou agora a ser julgado na Feira, os arguidos respondem por um crime de roubo qualificado, relacionado com um assalto a um posto de abastecimento de combustíveis em Cucujães, no concelho de Oliveira de Azeméis, ocorrido a 3 de outubro de 2016.



Segundo a acusação do Ministério Público (MP), os arguidos deslocaram-se até ao referido posto numa viatura que tinha sido furtada uns dias antes em Castro Daire, no distrito de Viseu.



Para concretizar os seus intentos e não serem reconhecidos, os arguidos cobriram os rostos com passa-montanhas e calçaram luvas.



Quando chegaram ao local, o irmão mais velho entrou no estabelecimento e ameaçou com uma caçadeira de canos serrados os dois funcionários, tendo fugido com 375 euros em dinheiro que um deles trazia numa mala à cintura.