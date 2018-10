Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalto à mão armada em ourivesaria de centro comercial Vasco da Gama em Lisboa

Autores do crime conseguiram levar alguns objetos de valor.

15:12

Uma ourivesaria do centro comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa, foi alvo de um assalto à mão armada na noite de sábado, por volta das 23h00.



O CM sabe que o (ou os) ladrão(ões) conseguiram levar alguns objetos de valor, no entanto, não terá sido usada violência.