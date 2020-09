As duas irmãs, uma gémea e a outra mais velha, de 9 anos, assistiram à queda e morte do menino de 6 anos, do 9.º andar de um prédio na Tapada das Mercês, segunda-feira ao final da tarde. Estavam os três sozinhos em casa, após a mãe os ter deixado para ir ao supermercado, e por essa razão o caso foi sinalizado pela PSP à Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Sintra.