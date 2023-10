Ivo Lucas vai ter de comparecer em tribunal no julgamento da morte de Sara Carreira

O cantor Ivo Lucas, arguido no processo de homicídio por negligência de Sara Carreira, vai ter que comparecer em tribunal para ser ouvido. magistrado tinha aceite o pedido de Ivo Lucas, de 33 anos, para responder às perguntas do tribunal por videoconferência , o que indica que o ator e cantor não quer enfrentar a família da vítima. Mas segundo a CMTV apurou junto de fontes ligadas ao processo o cantor vai ter de comparecer em tribunal no julgamento.Ivo Lucas e Paulo Neves respondem ambos por homicídio negligente na forma grosseira e arriscam uma pena de cinco anos de cadeia.Já a fadista Cristina Branco responde pelo crime de homicídio por negligência com uma moldura penal até três anos.O quarto arguido, Tiago Pacheco, está acusado de condução perigosa e poderá ser obrigada a pagar uma multa.