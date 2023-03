Jacques Rodrigues e os restantes arguidos vão prestar declarações no primeiro interrogatório judicial

Jacques Rodrigues vai quebrar o silêncio em tribunal. O patrão da Impala quer prestar declarações no primeiro interrogatório judicial. Os restantes arguidos, incluindo o seu filho, também manifestaram a mesma vontade ao juiz de instrução, segundo apurou oTendo em conta que todos os arguidos querem falar, é muito pouco provável que sejam conhecidas esta sexta-feira as medidas de coação. O barão da imprensa cor-de-rosa foi detido esta quinta-feira a par do filho, do advogado e do revisor oficial de contas por fraude no valor de 100 milhões de euros. Outras dez pessoas foram também constituídas arguidas na operação "última Edição", levada a cabo pela Polícia Judiciária. Em causa está a suspeita do crime de corrupção passiva, corrupção ativa, insolvência dolosa agravada, burla qualificada e falsificação ou contrafação de documentos.O Grupo Impala acumula dívidas superiores a 67 milhões de euros a cerca de 300 credores. Muitos dos trabalhadiores e ex-funcionários da empresa queixam-se de salários atrasados e de outras falcatruas cometidas por Jacques Rodrigues.