Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jardim dos Microclimas convenceu visitantes em Ponte de Lima

Festival Internacional de Jardins realiza-se todos os anos nas margens do rio Lima.

Por Aureliana Gomes | 06:00

A diversidade do Jardim dos Microclimas, projeto holandês, convenceu os visitantes na 14ª edição do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, que este ano teve como tema ‘O Clima nos Jardins’. Inspirado pela tradição japonesa em locais públicos, o jardim que junta o lago, rio, pântano, montanha e deserto, entre outros, foi o mais votado pelo público, registando 22,3% dos votos.



O projeto artístico holandês ‘Laboratory for Microclimates’ teve como objetivo sensibilizar para a agricultura urbana, partindo de uma perspetiva climática, com projetos de arte e cinema. Nesse sentido, a organização deslocou-se a Ponte de Lima e estudou ao pormenor a biodiversidade local, nomeadamente as questões relacionadas com a água, o vento e o calor. O trabalho foi reconhecido por quem por ali passou. "Os visitantes podiam conhecer, desfrutar e sentir os vário microclimas apresentados", diz a organização. Em segundo lugar ficou o jardim da Argentina ‘Estações que Prendem’, com 18,5% dos votos e, em terceiro, o jardim construído pelo Agrupamento de Escuteiros de Anais, Ponte de Lima.



O Festival Internacional de Jardins ,em Ponte de Lima, é já um ex-libris da vila. Realizado na margem direita do rio Lima, tem uma área de cerca de 2,5 hectares e retrata anualmente 12 jardins oriundos de vários países. Passam pela vila milhares de turistas que não perdem a oportunidade de visitar o festival que se realiza entre maio e outubro.



A organização já está a preparar a nova edição, onde se vai manter o jardim mais votado na edição deste ano.