Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Javalis atacam hortas e causam destruição

Proprietários de terrenos agrícolas queixam-se de estragos causados pelos animais.

Por José Carlos Eusébio | 08:50

"Não se pode semear nada porque os javalis acabam por dar cabo de tudo". O lamento é de Maria de Lurdes, de 85 anos, que tem um terreno agrícola e uma habitação no sítio de Casas de Odelouca, no concelho de Silves.



Os estragos causados pelos animais nas hortas estão a gerar a revolta naquela zona serrana.



"Isto tem piorado cada vez mais ao longo dos tempos. Rega-se a horta num dia e no dia a seguir já está tudo destruído", salienta Carlos Trindade, de 62 anos, adiantando que os javalis mostram um apetite insaciável, comendo "tudo o que encontram", como "uvas, figos ou laranjas".



Os animais costumam atacar as hortas durante a noite. Fuçam a terra em busca de comida, acabando por deixar os campos todos esburacados. Conseguem mesmo destruir muros e já provocaram o despiste de um carro, após a condutora ter efetuado uma manobra para evitar o embate do veículo em animais que apareceram repentinamente à sua frente no caminho, segundo relataram ao CM populares.



O descontrolo da população de javalis é apontada como a causa do aumento de estragos nos terrenos agrícolas nesta zona, situada junto à ribeira de Odelouca. Cada fêmea pode gerar até 10 crias e a expectativa de vida destes animais é de cerca de 10 anos.



Os javalis têm uma alimentação variada, que inclui frutos, raízes e diferentes espécies de vegetais, bem como carne de animais de pequeno porte.