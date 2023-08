Uma praga de javalis está a destruir os jardins em Vila Nova de Santo André. Os animais chegam à noite, em grupo, passeiam pelas ruas da cidade, e deixam os jardins em mau estado. Uma situação que preocupa a população e as autarquias.



Para reduzir o número destes animais, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) já permitiu a caça em duas zonas situadas junto a esta cidade do concelho de Santiago do Cacém.









