A defesa de João Rendeiro alega que há várias inconstitucionalidades em todo o processo, sobretudo nos mandados e na detenção do ex-banqueiro. A advogada escreveu na semana passada uma carta ao presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, a relatar a situação.No documento, enviado também ao Governo, June Marks refere que os direitos de Rendeiro não foram respeitados e que a sua privacidade foi violada no momento em que foi preso pelos agentes da Interpol e da polícia sul-africana.