João Rendeiro vai continuar no inferno de Westville – prisão onde está detido e onde terá recebido ameaças de morte – enquanto aguarda a decisão das autoridades judiciais sul-africanas sobre o seu destino. Esta terça-feira, no tribunal de Verulam, em Durban, África do Sul, o ex-banqueiro deixou uma garantia ao CM, no momento em que saía da sala em direção à carrinha celular que o reconduziria à cadeia: “Eu não vou regressar a Portugal.