Recorde os processos em que João Rendeiro esteve envolvido

O Tribunal da Relação confirmou, em fevereiro, a pena de prisão de 10 anos a que João Rendeiro estava condenado pelos crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais, no processo do caso BPP.A mulher de João Rendeiro, Maria de Jesus Rendeiro, está em prisão domiciliária devido ao processo relacionado com desaparecimento das obras de arte arrestadas pela Justiça ao marido, no âmbito do caso BPP, e suspeitas de branqueamento de capitais.João Rendeiro terá escondido parte da sua fortuna em contas de uma sociedade offshore da mulher Maria de Jesus: a Octavia International Foundation, com sede no Panamá. Rendeiro terá ocultado nesta offshore da mulher mais de seis milhões de euros em dinheiro e valores mobiliários, como ações.

João Rendeiro, de 69 anos, morreu na prisão de Westville, na África do Sul, onde estava preso desde dezembro do ano passado. Rendeiro esteve foragido à justiça portuguesa de setembro até dezembro de 2021, após ter sido condenado a várias penas por crimes económicos, no âmbito do processo BPP.O ex-banqueiro fundou, em 1996, o Banco Privado Português, do qual foi administrador. No seguimento da falência do banco, Rendeiro foi investigado pela prática de diversos crimes. A cinco de junho de 2015, num primeiro processo, João Rendeiro foi absolvido do crime de burla qualificada.Num segundo processo, em 2018, o ex-banqueiro foi condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa, mediante o pagamento de 400 mil euros pela prática de falsidade informática e falsificação de documentos.Em 2021, Rendeiro foi condenado ana cadeia de Westville.