João Rendeiro quer pagar uma fiança e ser libertado imediatamente. É esta a estratégia de defesa do ex-banqueiro para adiar o processo de extradição, que pode levar meses até ficar concluído.A advogada do ex-líder do BPP, Junes Markes, que já tinha sido contratada por Rendeiro antes da sua detenção, recusa falar sobre a extradição e garante apenas que vai recorrer se a fiança for negada pelo tribunal sul-africano.