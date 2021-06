Rui Nereu, de 35 anos, antigo guarda-redes profissional de futebol, que foi formado e chegou a jogar na equipa principal do Benfica, foi ilibado pelo Tribunal de Paços de Ferreira do crime de violência doméstica de que estava acusado. A sentença já transitou em julgado. A denunciante, que apresentou queixa na Justiça no início de 2017, foi uma ex-namorada, agora com 32 anos.Segundo apurou o CM junto de fonte judicial, o tribunal nã...