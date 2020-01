José Veiga constituído arguido na Operação Lex

O empresário José Veiga foi formalmente constituído arguido na operação Lex, por suspeitas de ter entregado vantagens indevidas ao juiz desembargador Rui Rangel, demitido da magistratura em dezembro e considerado a principal figura do caso, avança o ‘Público’.São agora 16 os arguidos neste caso, incluindo Natércia Pina, que foi diretora de serviços no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.A Operação Lex investiga suspeitas de corrupção e recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.Fátima Galante, juíza e mulher de Rangel, também é arguida no caso e foi aposentada compulsivamente.