Saiu de um colégio de elite nos arredores de Cascais, no final do ano letivo passado. No verão passado foi aceite no Colégio Marista de Carcavelos, com funções de professor auxiliar. Com apenas 18 anos, aproveitava a proximidade que tinha de menores, entre os 7 e os 11, para lhes tocar nos órgãos genitais e cometer outros abusos sexuais.