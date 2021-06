Jovem agredia namorado com pontapés em São Brás de Alportel

Uma mulher, de 22 anos, foi detida pela GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, por agredir física e psicologicamente o companheiro, de 28 anos. A detenção ocorreu em São Brás de Alportel.





Segundo a investigação dos militares, as agressões começaram logo no início da relação.Depois de ouvida no Tribunal de Faro, ficou com pulseira eletrónica e proibida de contactar com a vítima.