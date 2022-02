Um casal de comerciantes pediu ajuda a um homem para sequestrar um jovem, de 23 anos, que tinha terminado o namoro com a sua filha.A vítima foi sequestrada, despida, agredida com paus e barras de ferro, e ainda alvo de descargas elétricas com uma arma ‘taser’. Os agressores chegaram a filmar e fotografar as sevícias, divulgando depois as imagens pela comunidade chinesa em Lisboa, da qual fazem parte, à semelhança da vítima.