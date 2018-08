Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem agredido em noite de diversão em Vilamoura

Jovem, de 22 anos, diz que foi violentamente agredido por um segurança da discoteca Bliss.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 08:23

O grupo de amigos tinha estado a divertir-se na discoteca Bliss, em Vilamoura, mas a madrugada acabou da pior maneira, com um jovem, de 22 anos, da zona de Torres Vedras, a ser alegadamente agredido por um segurança daquele estabelecimento de animação noturna, tendo ficado com o maxilar partido.



Segundo o CM apurou, o incidente ocorreu pelas 06h00 de quarta-feira. Depois de uma troca de palavras mais duras entre o jovem e um segurança, este terá decidido expulsar a vítima da discoteca. Terá sido então que o jovem, "junto ao local onde se paga para sair", foi "agarrado por trás e agredido, a murro", relatou ao CM o pai da vítima, que solicitou o anonimato.



"Ele só se lembra de ter sido esmurrado e de cair no chão. Foi encontrado, pouco depois, pelos amigos, que foram avisados de que ele estava fora da discoteca, caído no chão, a sangrar", adiantou, sublinhando que "há testemunhas do sucedido". Devido às agressões, o jovem sofreu múltiplas fraturas no maxilar. Os amigos chamaram uma ambulância e o jovem foi transportado para o Centro de Saúde de Loulé e depois para o Hospital de Faro, onde fez exames e de onde seguiu. Pelas 23h00, foi transferido para o Hospital de Santa Maria, onde já foi submetido a uma intervenção cirúrgica e ainda continua internado.



O CM tentou, este domingo, obter esclarecimentos sobre o caso junto da gerência do referido espaço de animação noturna, mas sem sucesso. A GNR registou a ocorrência.