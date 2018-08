Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem turista agride e ameaça matar GNR em Albufeira

Holandês, de 18 anos, estava a agredir pessoas na via pública e reagiu com violência à chegada dos militares.

Por Ana Palma | 09:45

Um turista holandês, de 18 anos, foi detido pela GNR, na zona da Baixa de Albufeira, durante a madrugada de quinta-feira, depois de agredir várias pessoas e de fazer ameaças de morte aos militares.



Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, a situação ocorreu na rua Ferreira de Castro, cerca das 02h00. O turista, que aparentava estar bastante alterado, começou a causar desacatos na via pública e a agredir diversas pessoas que se encontravam no local. Uma vez dado o alerta para a situação, a GNR deslocou para o local uma patrulha, com o holandês a receber os militares com violência. Além de ter agredido os agentes da autoridade, o jovem ainda ameaçou que os matava.



Depois de detido, foi conduzido ao Posto Territorial da GNR e, uma vez que apresentava alguns ferimentos ligeiros, foi assistido pelos Bombeiros Voluntários locais e transportado ao Serviço de Urgência Básico da cidade, para tratamento.



O holandês foi apresentado, na quinta-feira de manhã, a Tribunal, para primeiro interrogatório judicial, tendo o caso passado a inquérito.

Esta semana, também em Albufeira, a GNR deteve um outro turista, francês, de 22 anos, que causou desacatos na rua Antero de Quental. Insultava as pessoas, punha-se à frente dos carros e chegou a tentar tirar a arma a um dos militares que pretendiam acalmá-lo.

Ambos os detidos estão indiciados por resistência e coação sobre agente da autoridade.