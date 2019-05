Jovem agride ‘ex’ da mãe e é detido

O homem, de 42 anos, acabou violentamente espancado por três jovens, que o ameaçaram com armas de fogo e ainda lhe roubaram o telemóvel. A vítima apresentou queixa na GNR de Vila Nova de Cerveira e agora os agressores foram detidos.Os três jovens, com idades entre os 17 e os 22 anos, tinham sido identificados no dia das agressões, a 12 de maio, mas foram libertados. Agora, o Ministério Público entendeu haver motivos para os deter e ordenou buscas. A GNR apreendeu 3 armas e 6 telemóveis.O filho da ex-companheira da vítima e os 2 comparsas foram libertados pelo juiz, proibidos de se aproximarem do queixoso.