Agride mulher durante 17 anos em Sintra

Um homem de 45 anos foi preso pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa, por espancar a companheira durante 17 anos de união, em Almargem do Bispo, Sintra.A violência foi presenciada, nos últimos anos, pelos 5 filhos do casal.A vítima só apresentou duas queixas contra o agressor: uma que retirou, e a segunda há cerca de um mês, após ter saído de casa para um abrigo com os filhos, após o espancamento de que foi alvo, com tentativa de estrangulamento.Esta sexta-feira, o NIAVE prendeu o agressor.O tribunal de Sintra aplicou-lhe prisão preventiva.