Mulher agredida pelo ex-marido até desmaiar

Um homem, de 57 anos e já com antecedentes por violência doméstica, foi outra vez detido pela GNR após novas agressões e ameaças de morte à mulher, de 37 anos, no concelho da Póvoa de Varzim.A violência era presenciada pelos filhos do casal, de 9 e 11 anos. Levado ao Tribunal de Matosinhos, fica a aguardar julgamento em prisão domiciliária.O último dos ataques ocorreu no dia 13 deste mês, depois de a vítima - que já estava divorciada do agressor - o ter perdoado e voltado a viver com ele. A mulher foi espancada no interior de casa e, depois, na via pública.Em desespero, conseguiu fugir por um campo e pedir ajuda a populares. De seguida, apresentou queixa junto da GNR.As agressões eram de tal forma violentas que, num dos episódios, a vítima ficou inconsciente e teve de receber tratamento hospitalar.Além disso, era constantemente insultada e ameaçada de morte pelo companheiro, com recurso a uma arma branca e sempre na presença dos filhos.O arguido está indiciado pela prática de três crimes de violência doméstica agravada e um crime de ameaça agravada.Farta das agressões de que era alvo, a vítima de 37 anos já tinha posto um ponto final ao casamento. No entanto, depois de vários pedidos de desculpas e de promessas da parte do homem, voltou a viver com o agressor na Póvoa de Varzim.Fonte do Comando da GNR do Porto disse ao Correio da Manhã que, apesar de os dois filhos, de 9 e 11 anos, assistirem às agressões à mãe, não existe nada que indique que também eles tenham sido sujeitos a violência física por parte do pai.