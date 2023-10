Um jovem, de 17 anos, foi detido, pela PJ do Centro, após atear fogo à instituição onde residia, Casa da Criança - Obra Frei Gil, em Mira. Segundo oapurou, regou um chinelo com álcool e atirou-o para um terreno junto à instituição.A rápida intervenção dos bombeiros evitou a propagação das chamas ao edifício. No mesmo dia, regou uma esfregona com álcool e colocou-a a arder junto a um depósito de gás. O arguido planeava ainda explodir uma botija de gás, que tinha na sua posse, no interior da instituição. Presente a juiz, foi decretada a prisão preventiva no E.P. de Leiria para Jovens.