Jovem atropelado numa passadeira em frente ao Hospital de São João no Porto

Um homem de 21 anos foi atropelado numa passadeira por um carro que seguia na via exclusiva para veículos prioritários e de emergência, em frente ao Hospital de S. João, Porto, esta manhã. O condutor do automóvel transportaria para a o Serviço de Urgência da unidade de saúde uma mulher que se estava a sentir mal.

O acidente ocorreu às 10h45, junto à loja Andante, na alameda professor Hernâni Monteiro, a via paralela à Estrada da Circunvalação. A vítima foi socorrida por elementos da Cruz Vermelha que estavam a sair do hospital numa ambulância e uma equipa do INEM, sendo depois transportada, com escoriações, para a unidade de saúde.

A PSP esteve no local e identificou o condutor.