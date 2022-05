Dois jovens baleados durante desacatos em bar de Paredes

Um jovem de 20 anos ficou ferido com gravidade depois de ter sido baleado este domingo de madrugada na sequência de desacatos no interior de um estabelecimento de diversão noturna na Gandra, em Paredes. Há ainda outra vítima em estado grave.À chegada dos bombeiros da Gandra ao local, uma das vítimas, o jovem de 20 anos, já estaria em paragem cardiorrespiratória.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto, onde se encontram a receber tratamento.



O alerta foi dado cerca das 6h30 da manhã.

A Polícia Judiciária e a GNR estão no local a realizar as devidas diligências, já tendo recolhido alguns testemunhos.



No local estiveram 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.