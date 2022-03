Um jovem de 21 anos foi violentamente agredido, na madrugada deste domingo, à porta da discoteca Satélite Clube, em Vale São Cosme, Famalicão. Está internado, em coma devido ao estado muito crítico, no Hospital de Braga.Hugo Daniel Coelho Ribeiro integrava um grupo de amigos, oriundo da zona do Grande Porto, que, após uma “noite de copos” naquela casa de diversão noturna, se desentendeu e, fruto, ao que tudo indica, do consumo excessivo de álcool, se envolveu numa agressiva cena de pancadaria.