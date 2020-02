Jovem condenado a cadeia por violar três meninos em instituição

Três meninos, com idades entre os oito e 13 anos, foram abusados sexualmente pelo jovem de 17 anos que partilhava com eles o quarto de uma instituição de acolhimento no Grande Porto. A denúncia surgiu através de uma utente do mesmo lar, a quem uma das vítimas relatou o terror que viviam durante a noite.O violador, estudante, foi detido pela PJ do Porto e presente a tribunal - o juiz aplicou-lhe a medida de coação mais grave: vai aguardar julgamento em prisão preventiva.O arguido está institucionalizado há cerca de dez anos. Foi retirado à família, onde se registavam episódios de violência doméstica e suspeitas de que as irmãs terão sido utilizadas para a prostituição pelo pai.Durante mais de um ano, violou os meninos que dormiam no mesmo quarto, ameaçando-os de que os agredia caso revelassem as práticas sexuais a que os sujeitava. Está indiciado por dois crimes de violação, cinco de abuso sexual de crianças e um de ofensas à integridade física qualificada.A investigação suspeita que poderá haver mais vítimas. A queixa à PJ foi apresentada pelo diretor da instituição.