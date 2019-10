Reformado abusava de filha deficiente dentro de casa

Um homem de 73 anos foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por abusar sexualmente da filha, de 38, portadora de uma anomalia psíquica grave. A mulher era também agredida pelo progenitor, tudo na casa da família, numa freguesia do concelho de Paredes. A denúncia foi feita pelos responsáveis da instituição onde a vítima passava os dias. Relatou vários episódios sexuais e confirmou que era abusada com frequência.

O arguido foi esta segunda-feira presente ao Tribunal de Marco de Canaveses para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. O homem decidiu manter-se em silêncio e o juiz de instrução aplicou-lhe a medida de coação mais grave: vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

A mãe da vítima sabia dos abusos sexuais a que o marido sujeitava a filha de ambos, há vários anos, mas nunca terá denunciado a situação. A investigação tenta agora apurar se foi conivente com os crimes.

A vítima tem um filho de 20 anos e a investigação quer esclarecer a paternidade do jovem, no âmbito da hipótese de ter sido resultado de incesto.

Depois da denúncia da instituição, também de Paredes, a mulher foi sujeita a perícias médico-legais e os exames confirmaram os abusos sexuais, tal como as agressões físicas de que era repetidamente vítima pelo progenitor, que se encontra agora reformado.

O arguido está indiciado por dois crimes: abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e violência doméstica, anunciou a Polícia Judiciária.